القضاء البريطاني يرفض الإفراج عن لاعب مانشستر سيتي

رفض القضاء البريطاني اليوم الاثنين الإفراج عن لاعب مانشستر سيتي، بنيامين ميندي، المحتجز على ذمة قضايا اغتصاب.

ويُحاكم ميندي (27 عامًا) بتهمة التعدي جنسيًا على 3 نساء في منزله بمدينة شيشتاير بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021.

ميندي مُحتجز حاليًا في سجن ألتكور بمدينة ليفربول منذ 7 أسابيع وتم تحديد الجلسة النهائية في القضية يوم 24 يناير المقبل.

ورفض القضاء البريطاني الإفراج عن ميندي بكفالة للمرة الثالثة، مؤكدًا أنه سيظل رهن الحجز الاحتياطي إلى حين الجلسة النهائية.

#MCFC footballer Benjamin Mendy has been refused bail ahead of his trial for rape and sexual assault.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 11, 2021