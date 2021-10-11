الرياضة

القضاء البريطاني يرفض الإفراج عن لاعب مانشستر سيتي

محمد ابو الوفاaccess_time5 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      11 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
بنيامين ميندي لاعب مانشستر سيتي

رفض القضاء البريطاني اليوم الاثنين الإفراج عن لاعب مانشستر سيتي، بنيامين ميندي، المحتجز على ذمة قضايا اغتصاب.

 

ويُحاكم ميندي (27 عامًا) بتهمة التعدي جنسيًا على 3 نساء في منزله بمدينة شيشتاير بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021.

 

ميندي مُحتجز حاليًا في سجن ألتكور بمدينة ليفربول منذ 7 أسابيع وتم تحديد الجلسة النهائية في القضية يوم 24 يناير المقبل.

 

ورفض القضاء البريطاني الإفراج عن ميندي بكفالة للمرة الثالثة، مؤكدًا أنه سيظل رهن الحجز الاحتياطي إلى حين الجلسة النهائية.

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *