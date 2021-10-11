الغذاء والدواء تنفذ حملة “اعرف خياراتك”

الرياض- البلاد

نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة توعوية بعنوان “اعرف خياراتك” في منطقتي الرياض والشرقية لتوعية المستهلك بخدمة معرفة أسعار الأدوية وبدائلها، عبر تطبيق “طمني”، كما تستمر في حملتها التوعوية من خلال إقامة أجنحة في مناطق مكة المكرمة وجازان وتبوك خلال الأيام القادمة.

وتركز الحملة على التعريف بالطريقة الصحيحة لقراءة البيانات على علبة الدواء، وكيفية التعرف على سعر الدواء، والخيارات والبدائل المتوفرة من خلال قراءة الرمز الشريطي “الباركود” المطبوع على العلبة.

وتتضمن الحملة جناحًا توعويًا تتوفر فيه عينات لأدوية مختلفة، بهدف شرح بدائل الأدوية, وطرق التعرف على أسعارها والفروقات بينها، مع وجود صيادلة مختصين للإجابة على استفسارات الزوار.

ويوفر تطبيق “طمني” التابع الهيئة معلومات حول بدائل الأدوية المعتمدة، ما يجعل المستهلك على دراية واطلاع بأسعار الأدوية وبدائلها قبل الشراء, من خلال قراءة “الباركود” المطبوع على العلبة, عن طريق التطبيق، كما يتيح إرسال الاستفسارات أو الشكاوى أو البلاغات عن عدم توافر الأدوية, ويسهل التطبيق من البحث عن المنتجات الدوائية والغذائية والأجهزة الطبية بواسطة الاسم أو الباركود، ويوفر نصائح ومعلومات دقيقة ومهمة حول تلك المنتجات. وكانت الهيئة قد ألزمت شركات الأدوية مؤخرًا بوضع السعر على علب الأدوية من خلال “الباركود”، مع اختيار طباعة السعر على العبوات؛ وذلك بهدف ضمان توفر الدواء في نقاط البيع, وعدم سحبه لتعديل السعر المطبوع، ولضمان التعديل الفوري لأسعار الأدوية إلكترونيًا عند تحديثها من قبل “الهيئة”، والسماح بمجال التنافس بين الشركات للبيع بأقل من السعر المحدد من “الهيئة” دون السماح لهم بالزيادة عليه، إذ تُعَد تسعيرة “الهيئة” هي السقف الأعلى للسعر.