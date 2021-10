نيمار يعتزل بعد كأس العالم 2022 في قطر

قال الدولي البرازيلي ومهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، إن كأس العالم 2022 قد يكون الأخير في مسيرته.

وخص نيمار قناة “DAZN” الألمانية في مقابلة عن مستقبله والتحديات التي واجهها في مسيرته مع برشلونة وباريس سان جيرمان.

النجم البالغ من العمر 30 عامًا قال عن اعتزاله: “اعتقد أن مونديال قطر 2022 سيكون الأخير على مستوى كأس العالم”.

يضيف نيمار: “في الحقيقة لا أعرف إن كنت سأمتلك حينها القدرة العقلية للاستمرار في عالم كرة القدم أم لا”.

يستعد نيمار لقيادة البرازيل اليوم الأحد في ميدان كولومبيا في إطار الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2022.

وسيتجاوز نيمار رقم الأسطورة بيليه في عدد المباريات الدولية مع منتخب البرازيل، إذ ستكون مواجهة الرقم 114.

Neymar says the 2022 World Cup could be his last 🗣️ pic.twitter.com/nw3Fg4aF2X

— B/R Football (@brfootball) October 10, 2021