متابعات

الدفاع المدني يستعرض جهود الحد من مخاطر الكوارث

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      10 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني جهود المملكة في الحد من أخطار الكوارث، وذلك ضمن جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو 2020 دبي.

وقدّم ضابط اتصال المملكة مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المقدم المهندس محمد بن مبارك الشهراني، ورقة عمل تناولت مخاطر الكوارث، ورؤية ورسالة وأهداف الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، وارتباطها بالإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وبأهداف التنمية المستدامة، كما استعرض جهود المملكة في الحد من مخاطر الكوارث على المستويين المحلي والدولي.

وأكد المقدم الشهراني أن المملكة أسهمت في تفعيل دور المجتمع المحلي في الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، برفع وعي المواطنين والمقيمين حولها وتعزيز مشاركتهم وتمكينهم في نشاطات الحد من مخاطر الكوارث، ولا سيما الفئات الأكثر قابلية للتضرر منها، كالنساء وكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة، بينما عملت على المستوى الدولي بشكل وثيق مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وآلية التنسيق العربية، بتخصيص ضابط المملكة مع الأمم المتحدة في ذلك، إضافة إلى التعاون والشراكات في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *