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ضبط 16151 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time3 / ربيع اﻷول / 1443 هـ       9 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط 16151 مخالفًا وترحيل 9281 .

وفي التفاصيل بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16151) مخالفًا، منهم (6970) مخالفًا لنظام الإقامة، و(7193) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1988) مخالفًا لنظام العمل.

و بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (221) شخصًا، (44%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (26) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

فيما تم ضبط (13) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (85110) وافدين مخالفين، منهم (76181) رجلاً، و(8929) امرأة.

و تم إحالة (69795) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2910) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9281) مخالفًا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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