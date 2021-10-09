الرياضة

ليفربول يستهدف مهاجم برشلونة بـ”المجّان”!

محمد ابو الوفاaccess_time3 / ربيع اﻷول / 1443 هـ       9 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
برشلونة يفوز على خيتافي

زعمت شبكة “TeamTalk” اليوم السبت أن إدارة نادي ليفربول تستهدف التعاقد مع مهاجم برشلونة عثمان ديمبلي في السوق الصيفي المقبل.

 

وقال التقرير إنه حصل على معلومات تفيد بتواصل إدارة ليفربول مع ممثلي عثمان ديمبيلي الذي ينقضي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

 

وفشل ديمبيلي في تعويض رحيل نيمار إلى سان جيرمان، إذ تعاقد معه برشلونة صيف 2017 بـ100 مليون جنيه إسترليني من بوروسيا دورتموند.

 

النجم الفرنسي الأسمر قضى أوقاتًا صعبة مع النادي الكاتالوني بفعل الإصابات التي لاحقته وجعلت مستوياته تنحدر بشكل ملحوظ.

 

ويتنافس على ضم ديمبيلي كل من بايرن ميونيخ وتشيلسي ويوفنتوس بالنظر إلى مجانية الصفقة وعدم تحملها تكاليف رسوم انتقال.

 

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