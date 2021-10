ليفربول يستهدف مهاجم برشلونة بـ”المجّان”!

زعمت شبكة “TeamTalk” اليوم السبت أن إدارة نادي ليفربول تستهدف التعاقد مع مهاجم برشلونة عثمان ديمبلي في السوق الصيفي المقبل.

وقال التقرير إنه حصل على معلومات تفيد بتواصل إدارة ليفربول مع ممثلي عثمان ديمبيلي الذي ينقضي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وفشل ديمبيلي في تعويض رحيل نيمار إلى سان جيرمان، إذ تعاقد معه برشلونة صيف 2017 بـ100 مليون جنيه إسترليني من بوروسيا دورتموند.

النجم الفرنسي الأسمر قضى أوقاتًا صعبة مع النادي الكاتالوني بفعل الإصابات التي لاحقته وجعلت مستوياته تنحدر بشكل ملحوظ.

ويتنافس على ضم ديمبيلي كل من بايرن ميونيخ وتشيلسي ويوفنتوس بالنظر إلى مجانية الصفقة وعدم تحملها تكاليف رسوم انتقال.

Juventus and Liverpool will compete for the signing of Ousmane Dembélé who has decided to leave Barcelona this summer. [TV3] #juvelive pic.twitter.com/j3iGMUS9bG

— Forza Juventus (@ForzaJuveEN) April 26, 2021