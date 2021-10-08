الرياضة

فيديو: فرنسا تُقصي بلجيكا وتبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية

محمد ابو الوفاaccess_time2 / ربيع اﻷول / 1443 هـ       8 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
فرنسا تُقصي بلجيكا وتبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية

تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية إثر فوزه سهرة الخميس أمام بلجيكا 3-2 في مباراة ماراثونية.

 

وأنهت بلجيكا الشوط الأول متقدمة بهدفين نظيفين عن طريق يانيك كاراسكو وروميلو لوكاكو في الدقيقتين 37 و40.

 

 

لكن فرنسا انتفضت في الشوط الثاني وسجّلت هدفين متتاليين عبر كريم بنزيمة وكيليان مبابي في الدقيقتين 62 و69.

 

وقبل نهاية المباراة بـ7 دقائق، ألغى حكم الساحة الألماني دانييل شيبرت هدفًا للوكاكو بداعي التسلل.

 

وردت العارضة تصويبة قوية من بول بوغبا في الدقيقة 89 إثر ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

 

ومن هجمة مرتدة نفذها مبابي وغريزمان وبافارد، سجّل مدافع ميلان ثيو هيرنانديز هدف الفوز بالدقيقة 90.

 

ضرب المنتخب الفرنسي موعدًا مع نظيره الإسباني يوم الأحد المقبل في ملعب سان سيرو بنهائي البطولة.

 

ملخص وأهداف مباراة فرنسا وبلجيكا

 

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