فيديو: فرنسا تُقصي بلجيكا وتبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية

تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية إثر فوزه سهرة الخميس أمام بلجيكا 3-2 في مباراة ماراثونية.

وأنهت بلجيكا الشوط الأول متقدمة بهدفين نظيفين عن طريق يانيك كاراسكو وروميلو لوكاكو في الدقيقتين 37 و40.

⏰ RESULT ⏰ Thrilling, stunning, pulsating. WHAT A GAME. 🇫🇷 France win a classic semi-final tie in Turin to book their place in Sunday's showpiece 👏 🇧🇪 Belgium eliminated after losing two-goal lead… Sum up that match in one word 👇#NationsLeague — UEFA Nations League (@EURO2024) October 7, 2021

لكن فرنسا انتفضت في الشوط الثاني وسجّلت هدفين متتاليين عبر كريم بنزيمة وكيليان مبابي في الدقيقتين 62 و69.

وقبل نهاية المباراة بـ7 دقائق، ألغى حكم الساحة الألماني دانييل شيبرت هدفًا للوكاكو بداعي التسلل.

وردت العارضة تصويبة قوية من بول بوغبا في الدقيقة 89 إثر ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

ومن هجمة مرتدة نفذها مبابي وغريزمان وبافارد، سجّل مدافع ميلان ثيو هيرنانديز هدف الفوز بالدقيقة 90.

ضرب المنتخب الفرنسي موعدًا مع نظيره الإسباني يوم الأحد المقبل في ملعب سان سيرو بنهائي البطولة.

ملخص وأهداف مباراة فرنسا وبلجيكا