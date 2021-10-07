المسحل: نسعى لاستضافة مونديال الأندية في السعودية

جدة- البلاد

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رغبة المملكة في استضافة النسخة القادمة من كأس العالم للأندية. جاء ذلك في تصريحات فضائية للمسحل، وأشار أيضا إلى جاهزية المملكة لاستضافة فعاليات كأس العالم للأندية. مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة يتواصل حاليا مع الفيفا لبحث سبل الاستضافة. وعن شائعة زيادة عدد الأجانب في الدوري السعودي، قال المسحل: إن هذا الخيار غير مطروح على أجندة الاتحاد حاليًا، ولن تتم مناقشته، وأضاف: «هذا أمر يخص اتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين، ولم نفكر في ذلك، وسبق أن قمنا بالرد على شائعة تقليل عدد الأجانب وأكدنا أن العدد لن يتغير، وإذا كان هناك أي تغيير سيتم دراسته بشكل موسع مع الأندية وكافة الجهات المعنية، ثم نعلن عنه في الوقت المناسب».