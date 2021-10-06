أخبار موجزة

أمير الشرقية يرأس اجتماع الإسكان

الدمام- البلاد

رأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بمكتب سموه بالإمارة، أمس، الاجتماع التاسع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة عبر الاتصال المرئي. وأكد سموه أهمية متابعة احتياجات الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي وتوفير المساكن للأسر الأشد حاجة من خلال التكامل مع القطاع الخاص للخروج بمنتجات سكنية تلبي الاحتياج في وقت أقل وبجودة عالية. من جهة أخرى استقبل سموه، بمكتبه بالإمارة، أمس، مدير عام البريد السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الهاجري الذي قدم لسموه عرضاً عن الهوية الجديدة للبريد السعودي (سُبل).

أمير الجوف يطلع على مؤشرات الحوادث المرورية

سكاكا- البلاد

اطلع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الرئيسية للسلامة المرورية في المنطقة على مؤشرات انخفاض الحوادث المميتة بنسبة 21 %، وما كان من معالجات لمسببات الحوادث في بعض الطرق.جاء ذلك خلال ترؤسه في مكتبه, أمس, عن بعد، الاجتماع الأول للجنة الرئيسة للسلامة المرورية بالمنطقة لعام 1443هـ.

من جهة أخرى اطلع سموه أمس، على ما تم إنجازه من أعمال تحسين المشهد الحضري خلال الاجتماع الثاني لسموه مع أعضاء اللجنة المختصة بالحملة.

اتفاقيات تعاون بين صحة جازان والموارد البشرية

جازان- واس

رعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة، أمس ، مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين صحة جازان وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة. وهدفت الاتفاقيات التي وقعها مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالرحمن الحربي ومساعد مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فوزية باصهي لرفع مستوى الشراكة والتعاون بين صحة جازان والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية بالمنطقة ذات العلاقة بما يسهم في نشر وتعزيز مفهوم ثقافة تسهيل خدمات الرعاية الصحية المنزلية لمستفيدي ذوي الإعاقة ، وبرنامج الطب المنزلي.

نائب أمير الشرقية يشيد بالإنجازات الصحية

الدمام -واس

أشاد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بجهود القطاعات الصحية في المنطقة وارتفاع نسبة المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا، والذي يدل على وعي أفراد المجتمع وحرصهم على المساهمة في بناء مناعة مجتمعية.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة، أمس، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، الذي قدم لسموه تقريراً عن جهود الجهات الصحية في المنطقة وإنجازات مراكز لقاح كورونا وأعداد من تلقوا اللقاح.