الرياضة في دوري “يلو”.. الساحل يكتسح القادسية.. والجبلين ينتصر

حائل – خالد الحامد

اكتسح فريق الساحل الأول لكرة القدم مضيفه القادسية0/4 مساء اليوم على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى. سجل رباعية الساحل أوليم باروس “هدفين” وأسامة البواردي وجوناثان. بهذه النتيجة، رفع الساحل رصيده إلى 5 نقاط وبقي القادسية على 7 نقاط. وعاد فريق الجبلين لسكة الانتصارات من بوابة مضيفه بيشة بنتيجة (2-0) ، على ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية في الباحة. جاءت ثنائية الجبلين بواسطة يحيى القرني وتياقو من ركلة جزاء، بهذه النتيجة رفع الجبلين رصيده إلى 6 نقطة، فيما توقف رصيد بيشة عند 3 نقاط . وفي الأحساء، حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة هجر وضيفه نجران ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء؛ ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 6 نقاط .

وبنفس النتيجة تعادل فريقا العروبة وضيفه العين، في اللقاء جرى على ملعب العروبة بالجوف، فرفع العروبة رصيده إلى 8 نقاط ، والعين 3 نقاط.