كيليان مبابي يكشف “سبب” طلبه الرحيل عن باريس

فجّر كيليان مبابي مفاجآة من العيار الثقيل وقال إنه طلب من إدارة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي المغادرة الصيف الماضي.

وفي مقابلة حصرية مع إذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية اليوم الاثنين، أوضح مبابي إنه لم يرد البقاء ضمن صفوف الباريسي بالموسم الحالي.

عقد مبابي (22 عامًا) مع باريس سان جيرمان ينتهي صيف 2022 وقد سجّل بقميصه 136 هدفًا وقدّم 65 تمريرة حاسمة من 180 مباراة.

وقد رفض النادي عروضًا عديدة من ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي من أجل استقطاب مبابي وصل أحدها إلى 150 مليون يورو.

