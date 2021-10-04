ضبط وافد يمارس العلاج الطبيعي في موقع مخالف بالرياض

الرياض : البلاد

ضبطت “صحة الرياض” ، بالتعاون مع الجهات الامنية، وافد يمارس العلاج الطبيعي ، في موقع بشكل مخالف ، وغير مخول له مزاولة المهنة ، في منزل سكني .

وأفادت “صحة الرياض” أتضح أن الوافد غير مصرح له بالعمل ، ويعمل لدى شخص سعودي ، ويتقاضى 1500 ريال لكل فحص .

حيث تم إيقافه مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.

وشددت “صحة الرياض” أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.