المحليات

ضبط وافد يمارس العلاج الطبيعي في موقع مخالف بالرياض

صحيفة البلادaccess_time27 / صفر / 1443 هـ       4 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

ضبطت “صحة الرياض” ، بالتعاون مع الجهات الامنية، وافد يمارس العلاج الطبيعي ، في موقع بشكل مخالف ، وغير مخول له مزاولة المهنة ، في منزل سكني  .
وأفادت “صحة الرياض” أتضح أن الوافد غير مصرح له بالعمل ، ويعمل لدى شخص سعودي ، ويتقاضى  1500 ريال لكل فحص .
حيث تم إيقافه مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.
وشددت “صحة الرياض” أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *