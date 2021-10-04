الرياضة

الدوري السعودي لكرة السلة على قنوات SSC الرياضية

صحيفة البلادaccess_time27 / صفر / 1443 هـ       4 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد
وقع الاتحاد السعودي لكرة السلة اتفاقية مع شركة الرياضة السعودية لنقل مباريات كرة السلة على قنواتها المرئية والرقمية للموسم الحالي وذلك عبر قنوات SSC الرياضية.

رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي أوضح في تصريح صحفي أن توقيع الاتفاقية سيساهم بشكل كبير في نشر لعبة كرة السلة ومتابعة أكبر عدد من الجماهير السعودية والعربية لمباريات الدوري السعودي، وبموجب الاتفاقية سيتم نقل المباريات فضائيا ورقميا لمباريات الدوري والكأس والمربع الذهبي والوصول إلى أكبر عدد من المشاهدات عبر منصات شركة الرياضة السعودية مما يساعد على ارتقاء اللعبة فنيا وإعلاميا.

 

واشر طشكندي إلى أن الدوري السعودي لكرة السلة يحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير العاشقة لكرة السلة في مختلف مناطق المملكة.

 

وثمن طاشكندي دعم ودور وزارة الرياضة في مايخص جميع برامج وانشطة الاتحاد والجوانب الاعلامية التي تساهم وتساعد في تطوير لعبة كرة السلة السعودية.

كما قدم طاشكندي شكره لشركة الرياضة السعودية على تعاونها ودعمها للرياضات المختلفة بشكل عام وكرة السلة بشكل خاص متمنيًا لهم التوفيق في نقل البطولات بشكل يليق بالرياضة في المملكة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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