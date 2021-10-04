الدوري السعودي لكرة السلة على قنوات SSC الرياضية

الرياض- البلاد
وقع الاتحاد السعودي لكرة السلة اتفاقية مع شركة الرياضة السعودية لنقل مباريات كرة السلة على قنواتها المرئية والرقمية للموسم الحالي وذلك عبر قنوات SSC الرياضية.
رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي أوضح في تصريح صحفي أن توقيع الاتفاقية سيساهم بشكل كبير في نشر لعبة كرة السلة ومتابعة أكبر عدد من الجماهير السعودية والعربية لمباريات الدوري السعودي، وبموجب الاتفاقية سيتم نقل المباريات فضائيا ورقميا لمباريات الدوري والكأس والمربع الذهبي والوصول إلى أكبر عدد من المشاهدات عبر منصات شركة الرياضة السعودية مما يساعد على ارتقاء اللعبة فنيا وإعلاميا.
واشر طشكندي إلى أن الدوري السعودي لكرة السلة يحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير العاشقة لكرة السلة في مختلف مناطق المملكة.