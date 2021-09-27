43 حوثيا لقوا حتفهم بمعارك مأرب

عدن – البلاد

تجددت المعارك، حول مدينة مأرب أمس (الأحد)، بينما أكد مصدر عسكري في الجيش اليمني، بمقتل 50 مقاتلا على الأقل من طرفي ميليشيات الحوثي والقوات الشرعية، موضحا وفقا لوكالة “فرانس برس” أنه في الـ48 ساعة الماضية، قتل 43 من الحوثيين أغلبهم في قصف جوي للتحالف في مناطق مختلفة جنوب وغرب المحافظة، فيما قتل 7 عناصر من قوات الشرعية بمواجهات في جبهة جنوب المحافظة، مؤكدا استمرار المواجهات.

وبالرغم من دعوات المنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، ووقف الهجمات الحوثية على المحافظة التي تأوي آلاف النازحين، تواصل الميليشيات محاولة التقدم، دون أن تحرز أي نتائج ملموسة، وسط مقاومة الجيش اليمني ومقاتلي القبائل.

من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن إيران نصحت الحوثيين بعدم التفاوض مع الحكومة اليمنية الشرعية قبل أن تسيطر على مأرب التي لا تزال عصية عليهم، مؤكدا أن المشروع الحوثي ومن خلفه الإيراني يهدف إلى السيطرة على شبه الجزيرة العربية وليس على اليمن فحسب ولكن لن يتحدث ذلك.