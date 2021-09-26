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وزير الشؤون الإفريقية «قطان» يطمن الجميع على حالته الصحية

صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1443 هـ      26 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

كشف وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد قطان عن تعرضه هو ووالدته لإصابات شديدة في حادث مروري وصفه بـ المخيف على الطريق السريع في ميلانو.

ووجّه قطان الشكر للمسؤولين في المستشفى على الرعاية الطبية الفائقة التي نالها هو ووالدته إثر الحادث.

وقال قطان: أودّ أن أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغالية، بعد الحادث المخيف الذي تعرضت له على الطريق السريع والذي أصابني والوالدة برضوض شديدة وتمزقات في مختلف أنحاء الجسم قدّر الله وما شاء فعل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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