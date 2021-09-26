وزير الشؤون الإفريقية «قطان» يطمن الجميع على حالته الصحية

جدة : البلاد

كشف وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد قطان عن تعرضه هو ووالدته لإصابات شديدة في حادث مروري وصفه بـ المخيف على الطريق السريع في ميلانو.

ووجّه قطان الشكر للمسؤولين في المستشفى على الرعاية الطبية الفائقة التي نالها هو ووالدته إثر الحادث.