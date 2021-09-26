الرياضة

شاهد.. برشلونة يكتسح ليفانتي 3-0 في الدوري الإسباني

محمد ابو الوفاaccess_time19 / صفر / 1443 هـ      26 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
برشلونة يفوز على ليفانتي

عاد برشلونة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإسباني وهزم ليفانتي بثلاثية بيضاء اليوم الأحد ضمن مباريات المرحلة السابعة من المسابقة.

 

وبعد أن تعادل في الجولتين الماضيتين أمام قادش وغرناطة، انتفض برشلونة وانتصر بثلاثية ضد ليفانتي في ملعبه كامب أمام 35 ألف مشجّع.

 


ورفع النادي الكاتالوني رصيده إلى 12 نقطة من 6 مباريات، بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات، بينما يتصدر ريال مدريد بـ17 نقطة من 7 مباريات.

 

افتتح الهولندي ممفيس ديباي التسجيل للبارسا بالدقيقة الـ6 من ركلة جزاء، وبعد 8 دقائق ضاعف مواطنه لوك دي يونغ من تقدم فريقه.

 

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة اختتم العائد بعد طول غياب، أنسو فاتي، ثلاثية برشلونة بهدف رائع نال تشجيع الجماهير الحاضرة.

 


شاهد أهداف مباراة برشلونة وليفانتي 3-0

 

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