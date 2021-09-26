شاهد.. برشلونة يكتسح ليفانتي 3-0 في الدوري الإسباني

عاد برشلونة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإسباني وهزم ليفانتي بثلاثية بيضاء اليوم الأحد ضمن مباريات المرحلة السابعة من المسابقة.

وبعد أن تعادل في الجولتين الماضيتين أمام قادش وغرناطة، انتفض برشلونة وانتصر بثلاثية ضد ليفانتي في ملعبه كامب أمام 35 ألف مشجّع.



ورفع النادي الكاتالوني رصيده إلى 12 نقطة من 6 مباريات، بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات، بينما يتصدر ريال مدريد بـ17 نقطة من 7 مباريات.

افتتح الهولندي ممفيس ديباي التسجيل للبارسا بالدقيقة الـ6 من ركلة جزاء، وبعد 8 دقائق ضاعف مواطنه لوك دي يونغ من تقدم فريقه.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة اختتم العائد بعد طول غياب، أنسو فاتي، ثلاثية برشلونة بهدف رائع نال تشجيع الجماهير الحاضرة.

#أنسو_فاتي احتاج إلى دقائق قليلة من أجل هز الشباك، بعد غياب طويل عن #برشلونة بسبب الإصابة 😍#winwinpic.twitter.com/2qUU8ZyDuv — winwin (@winwinallsports) September 26, 2021



شاهد أهداف مباراة برشلونة وليفانتي 3-0