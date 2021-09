شاهد.. برشلونة يكتسح ليفانتي 3-0 في الدوري الإسباني

عاد برشلونة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإسباني وهزم ليفانتي بثلاثية بيضاء اليوم الأحد ضمن مباريات المرحلة السابعة من المسابقة.

وبعد أن تعادل في الجولتين الماضيتين أمام قادش وغرناطة، انتفض برشلونة وانتصر بثلاثية ضد ليفانتي في ملعبه كامب أمام 35 ألف مشجّع.

