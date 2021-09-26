الرياضة

شاهد.. أرسنال يقسو على توتنهام بثلاثية في ديربي لندن

محمد ابو الوفاaccess_time19 / صفر / 1443 هـ      26 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
أرسنال يفوز على توتنهام

حسم أرسنال ديربي شمال لندن أمام توتنهام بثلاثة أهداف لواحد اليوم الأحد، لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ورفع الغانرز رصيده إلى 9 نقاط في الترتيب الـ10 على اللائحة، مُحققًا 3 انتصارات متتالية، بعد أن انهزم في أول 3 جولات من المسابقة.

 


سجّل أهداف أرسنال كل من سميث روي وبيير إيمريك أوباميانغ وبوكايو ساكا في الدقائق 12 و28 و34 على التوالي.

 

بينما أحرز الكوري الجنوبي هيونغ سون مين هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 79 من الشوط الثاني.

 

شاهد أهداف مباراة أرسنال وتوتنهام 3-1

 

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