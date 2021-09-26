شاهد.. أرسنال يقسو على توتنهام بثلاثية في ديربي لندن

حسم أرسنال ديربي شمال لندن أمام توتنهام بثلاثة أهداف لواحد اليوم الأحد، لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الغانرز رصيده إلى 9 نقاط في الترتيب الـ10 على اللائحة، مُحققًا 3 انتصارات متتالية، بعد أن انهزم في أول 3 جولات من المسابقة.

The north London derby goes to Arsenal, with their 3rd successive #PL victory #ARSTOT pic.twitter.com/jGbKaijde2 — Premier League (@premierleague) September 26, 2021



سجّل أهداف أرسنال كل من سميث روي وبيير إيمريك أوباميانغ وبوكايو ساكا في الدقائق 12 و28 و34 على التوالي.

بينما أحرز الكوري الجنوبي هيونغ سون مين هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 79 من الشوط الثاني.

شاهد أهداف مباراة أرسنال وتوتنهام 3-1