شاهد.. أرسنال يقسو على توتنهام بثلاثية في ديربي لندن

حسم أرسنال ديربي شمال لندن أمام توتنهام بثلاثة أهداف لواحد اليوم الأحد، لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الغانرز رصيده إلى 9 نقاط في الترتيب الـ10 على اللائحة، مُحققًا 3 انتصارات متتالية، بعد أن انهزم في أول 3 جولات من المسابقة.

The north London derby goes to Arsenal, with their 3rd successive #PL victory #ARSTOT pic.twitter.com/jGbKaijde2

— Premier League (@premierleague) September 26, 2021