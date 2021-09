بايرن ميونيخ يهزم غريثر بثلاثية ويواصل تصدر البوندسليغا

حقق بايرن ميونيخ فوزًا بثلاثة أهداف لواحد في ميدان منافسه غرثير فورث أمسية الجمعة لحساب المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا”.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول المسابقة من 5 انتصارات وتعادل وحيد، بينما تجمد رصيد غرثير فورث عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

افتتح توماس مولر التهديف في الدقيقة العاشرة للبافاري، وضاعف زميله ليروي ساني من النتيجة بالدقيقة 31، وانتهى على هذا الوقع الشوط الأول.

في الشوط الثاني تعرض مدافع البايرن بنيامين بافار للطرد المباشر في الدقيقة 48، فيما تكفّل مدافع غرثير بالهدف الثالث في مرماه بالدقيقة 68، وعاد سيدريك إيتين ليدون على هدف شرفي لأصحاب الأرض قبل النهاية بدقيقتين.

✅ The 10 men of @FCBayernEN triumph over newly promoted @KleeblattFuerth

وأصبح توماس مولر ثالث هدافي بايرن ميونيخ التاريخيين بعد هدفه اليوم في شباك غريثر، إذ وصل إلى الهدف رقم 218 في مسيرته مع النادي.

ويظل الأسطورة جيرد مولر الهدّاف التاريخي لبايرن ميونيخ برصيد 563 هدفًا، يليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ305 هدفًا في الوصافة.

The legend of @EsMuellert_ continues to rise 📈

His goal tonight sees him overtake Karl-Heinz Rummenigge to become @FCBayernEN's THIRD top goal scorer of all time. 📚 pic.twitter.com/2H3uJeJd94

