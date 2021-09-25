الرياضة

بايرن ميونيخ يهزم غريثر بثلاثية ويواصل تصدر البوندسليغا

محمد ابو الوفاaccess_time18 / صفر / 1443 هـ      25 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

حقق بايرن ميونيخ فوزًا بثلاثة أهداف لواحد في ميدان منافسه غرثير فورث أمسية الجمعة لحساب المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا”.

 

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول المسابقة من 5 انتصارات وتعادل وحيد، بينما تجمد رصيد غرثير فورث عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

 

افتتح توماس مولر التهديف في الدقيقة العاشرة للبافاري، وضاعف زميله ليروي ساني من النتيجة بالدقيقة 31، وانتهى على هذا الوقع الشوط الأول.

 

في الشوط الثاني تعرض مدافع البايرن بنيامين بافار للطرد المباشر في الدقيقة 48، فيما تكفّل مدافع غرثير بالهدف الثالث في مرماه بالدقيقة 68، وعاد سيدريك إيتين ليدون على هدف شرفي لأصحاب الأرض قبل النهاية بدقيقتين.

 

 

وأصبح توماس مولر ثالث هدافي بايرن ميونيخ التاريخيين بعد هدفه اليوم في شباك غريثر، إذ وصل إلى الهدف رقم 218  في مسيرته مع النادي.

 

ويظل الأسطورة جيرد مولر الهدّاف التاريخي لبايرن ميونيخ برصيد 563 هدفًا، يليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ305 هدفًا في الوصافة.

 

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