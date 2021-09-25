الرائد يتعادل مع الفيصلي.. والحزم يعود بنقاط الفوز من الأحساء

جدة – هلال سلمان
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
تعادل فريقا الرائد والفيصلي بهدف لمثله مساء اليوم السبت في ختام جولة (هي لنا دار) السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم الفيصلي بهدف سجله نجمه الرأس أخضري تافاريس برأسية من عرضية زميله الفرنسي أمالفيتانو في الدقيقة 15 من بداية الشوط الأول، ولكن نجح فريق الرائد في إدراك التعادل في الشوط الثاني بهدف المغربي كريم البركاوي من ركلة جزاء في الدقيقة 81، ليرتفع رصيد الرائد إلى 11 نقطة، فيما وصل رصيد فريق الفيصلي إلى 8 نقاط.
وفي الأحساء، عاد فريق الحزم بانتصار ثمين من ميدان مضيفه الفتح بعد تغلبه عليه بهدف دون رد سجله المغربي محمد غرس الله (موحا) في الدقيقة 52، ليرفع رصيد فريقه الحزم إلى 8 نقاط متساويا بها مع مضيفه الذي تكبد هزيمته الثانية هذا الموسم.