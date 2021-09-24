مجلس شباب الباحة يشارك في فعاليات اليوم الوطني 91

الباحة- حمودالزهراني

احتفاءً بيوم الوطن واستشعاراً بدوره الهام شارك مجلس شباب منطقة الباحة في اليوم الوطني 91 بعدد من الفعاليات والبرامج الوطنيه، وذلك بمقر مهرجان واجهة رغدان الذي ينفذه المجلس، وأيضا بمنتزة الأمير حسام بالباحة كشريك تنظيمي لحفل الأهالي بمناسبة اليوم الوطني، حيث اشتملت الفعاليات المقامة بواجهة رغدان على عدد من الفرق الشعبية التي استعرضت 4 عروض من الفلكلورات الشعبية ، وركن العزف الحر والمعزوفات الوطنية، وجدارية الفن التشكيلي لهوية اليوم الوطني و إطلاق 991 بالونه وذلك بمشاركة اعضاء المجلس .

ونوه رئيس مجلس شباب المنطقة الاستاذ حازم ظهران بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للمناشط الشبابية ، مؤكداً ‏أن هذه ‏المناسبة تجسيد لمسيرة رائدة من الوحدة والإنجازات وتواصل التنمية الشاملة .

وحرص وإهتمام سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على دعم كل مايسهم في تنمية المنطقة، ودعم أنشطة شبابها ، متمنيا للوطن والمنطقة مزيداً من الازدهار .

وأكد حازم ظهران أن شباب المنطقة يبادلون القيادة الحب والوفاء, مبيناً أن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 91 تستمر لمدة ٣ ايام ،

وشهدت باليوم الأول إقبالاً كبيراً جداً من الزوار الذين عبّروا عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بهذه الذكرى الغالية علينا جميعاً، مبدين إعجابهم بها، وقد تم تقديم العديد من الهدايا على الزوار احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتأتي هذه الفعاليات بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الرئيس الفخري لمجلس شباب المنطقة وبمتابعة سعادة وكيل الامارة و حرصاً من مجلس شباب المنطقة على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.