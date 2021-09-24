قلوب عامرة بعشق الوطن

جدة – عبدالهادي المالكي، خالد بن مرضاح

فرحة غامرة ملأت شوارع جدة أمس (الخميس)، احتفالا باليوم الوطني الـ91، إذ نظم الحرس الملكي مسيرة احتفالية بدأت من مقره، مروراً بالكورنيش، ثم دوار علوم البحار.



وارتفعت الأهازيج من قبل المواطنين والمقيمين في شوارع عروس البحر الأحمر، وبالواجهة البحرية، متوشحين بأعلام المملكة، لاهجين بالشكر للقيادة الرشيدة التي تبذل جهودا كبيرة في سبيل رفاهية المواطن وجودة الحياة، مبديين سعادتهم بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية، بينما تنوعت البرامج الترفيهية التي استمتع بها الأطفال وأسرهم، ولا تزال الفعاليات متواصلة اليوم، سواء أن بالحفلات الجماهيرية أو الفعاليات المختلفة بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه.