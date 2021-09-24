حملة ارشادية وتحصينات للقطط والكلاب ضد السعار في جدة

جدة : ياسر بن يوسف

شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة في حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لداء الكلب ( السعار ) ، وبالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بإدارة نواقل الأمراض والأمراض المشتركة وذلك في جدة بارك مول .

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ بأن هذه الفعالية تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي الحيوانات الاليفة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والحد من انتشارها وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع الحيوانات المصابة.

ويعتبر داء الكلب من الأمراض الفيروسية، وينتقل عن طريق الحيوانات الثديية، مثل القرود، والثعالب، والقطط، ولكن تعتبر الكلاب الأكثر شيوعًا، وهو مرض قاتل للمصاب بمجرد ظهور العلامات والأعراض، هو ينتقل من الحيوان للحيوان ومن الحيوان للإنسان ولكنه لا ينتقل من الإنسان للإنسان .

وينتقل داء الكلب عن طريق العض وإحداث جرح، أو عن طريق جرح سابق مفتوح في جلد المصاب، حيث يهاجم الفيروس الجهاز العصبي المركزي، ومن ثم ينتقل إلى جميع أجزاء الجسم.

وأفاد الشيخ أن الحملة الارشاديه والتحصينات التي يقدمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكتب جدة لمرض (السعار ) للكلاب والقطط مستمره .

يذكرأن العالم يحتفل باليوم العالمي لمرض السعار يوم 28 سبتمبر من كل عام.