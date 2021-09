كريم بنزيمة يحقق رقمًا قياسيًا في الليغا

بات مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيمة، أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يصنع ويسجل 7 مرات وأكثر خلال أول 6 جولات من المسابقة.

أحرز بنزيمة 8 أهداف وقدّم 7 تمريرات حاسمة خلال جولات فقط في الدوري الإسباني، ليمتلك 15 مساهمة في رقم غير مسبوق.

البالغ من العمر 33 عامًا قاد ريال مدريد أمس الأربعاء إلى فوز كبير أمام ريال مايوركا بنصف دستة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان نصيب كريم بنزيمة من الفوز أمام مايوركا هو هدفين وتمريرتين حاسمتين، ليؤكد من جديد على قيمته الفنية الكبيرة.

اللاعب الجزائري الأبوين وبمساهماته التهديفية منح ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة.

شاهد أهداف وملخص مباراة ريال مدريد وريال مايوركا

🎩 @marcoasensio10's hat-trick

👑 @Benzema makes history

🤍 Six goals for @realmadriden

All the highlights from Los Blancos' 6-1 win this evening! 🎬#LaLigaTV pic.twitter.com/j66uMSaqnJ

— LaLigaTV (@LaLigaTV) September 22, 2021