الرياضة

كريم بنزيمة يحقق رقمًا قياسيًا في الليغا

محمد ابو الوفاaccess_time16 / صفر / 1443 هـ      23 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
كريم بنزيمة

بات مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيمة، أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يصنع ويسجل 7 مرات وأكثر خلال أول 6 جولات من المسابقة.

 

أحرز بنزيمة 8 أهداف وقدّم 7 تمريرات حاسمة خلال جولات فقط في الدوري الإسباني، ليمتلك 15 مساهمة في رقم غير مسبوق.

 

 

البالغ من العمر 33 عامًا قاد ريال مدريد أمس الأربعاء إلى فوز كبير أمام ريال مايوركا بنصف دستة أهداف مقابل هدف واحد.

 

وكان نصيب كريم بنزيمة من الفوز أمام مايوركا هو هدفين وتمريرتين حاسمتين، ليؤكد من جديد على قيمته الفنية الكبيرة.

 

اللاعب الجزائري الأبوين وبمساهماته التهديفية منح ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة.

 

شاهد أهداف وملخص مباراة ريال مدريد وريال مايوركا

 

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *