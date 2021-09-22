“جدة الإدارية” توقع عقدا حصريا مع شركات أوايسيس وأماديوس

جدة – خاص

أعلنت شركة جدة الإدارية عن توقيع عقد حصري لمدة عشر سنوات مع شركات أوايسيس وأماديوس (Amadeus & OACIS) لتقديم خدمات إنهاء إجراءات السفر من خارج المطار في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال حضور موظف طيران مختص الى مقر سكن الراكب، واصدار بطاقات الأمتعة وبطاقات الصعود الى الطائرة من مقر السكن ونقل الأمتعة الى المطارات.

وسوف تقدم هذه الخدمة أيضا الى ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والعمرة داخل الفنادق ومقر سكنهم في مكة المكرمة و إصدار بطاقة الصعود الى الطائرة وبطاقات الأمتعة، ومن ثم نقل أمتعهم الى مبنى الشركة في مكة المكرمة وفحصها أمنيًا، ومن ثم نقلها الى المطار قبل ٢٤ ساعة من وقت مغادرة الرحلات، مما سوف يسهل عملية التفويج وإلغاء الازدحام أمام الكاونترات وعدم الحاجة للحضور مبكرا للمطار.

اعلان توقيع العقد تم بحضور الأستاذ محمد الشيخ ، شريك ومؤسس ورئيس مجلس ادارة الشركة، والأستاذ ناصر أبو سرهد شريك والمالك لمجموعة شركات ومؤسسات أبو سرهد، والسيد تيتن الرئيس التنفيذي لشركة أوسيس والسيد كريس مدير عام المبيعات لشركة أماديوس.