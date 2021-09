يوفنتوس يبحث عن أول فوز هذا الموسم في ملعب سبيزيا

يحتل يوفنتوس الترتيب الـ18 في جدول الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2021-2022 بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة.

النادي الأكثر تتويجًا بالكالتشيو (36 لقبًا) حقق أسوأ أنطلاقة في تاريخه على الإطلاق عندما جمع نقطتين من 4 مباريات.

وتعادل يوفنتوس في الجولة الأولى أمام أودينيزي 2-2 ثم خسر من نابولي وإيمبولي 2-1 و1-0 ثم تعادل مع ميلان 1-1.

يخرج يوفنتوس غدًا الأربعاء إلى ملعب الصاعد حديثًا نادي سبيزيا لحساب المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وتبحث السيدة العجوز عن أول انتصار هذا الموسم عندما يلعب رفاق باولو ديبالا في ملعب “ألبرتو بيتشو” الخاص بسبيزيا.

في حالة تعادل أو خسارة يوفنتوس فإنه قد يهبط إلى المركز الأخير ليتذيل ترتيب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه الحديث.

90’ | ⏲ | Three minutes of stoppages, keep going guys!#JuveMilan [1-1] #ForzaJuve pic.twitter.com/u9RAc0B4KG

— JuventusFC (@juventusfcen) September 19, 2021