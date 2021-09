أنشيلوتي يفتح “باب الرحيل” أمام نجوم ريال مدريد

ظهر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لوسائل الإعلام في المؤتمر التقديمي لمباراة فريقه ريال مدريد أمام ريال مايوركا غدًا الأربعاء.

ويستضيف ريال مدريد نظيره مايوركا في ملعب سانتياغو برنابيو لحساب المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.

وتطرق أنشيلوتي إلى الحديث عن أمور عديدة حول الفريق، لكن أبرز ما تم ملاحظته كان لهجته الشديدة مع لاعبه ماركو أسينسيو.

وردًا على سؤال حول امتعاض أسينسيو من عدم المشاركة، قال أنشيلوتي: “أنا لا أحب اللاعبين الذين يلعبون وهم غير سعداء”.

ويضيف: “حسنًا أسينسيو غير سعيد، إيسكو غير سعيد، يوفيتش أيضًا غير سعيد، أنا لا أحب هذا، لا أحبذ اللاعبين غير السعيدين”.

تصريحات اعتبرتها الصحافة الإسبانية بمثابة جرس إنذار وفتح لأبواب الرحيل أمام نجوم الفريق المتذمرين من قلة المشاركات.

وأصبح أنشيلوتي يعول على الجناحين فينيسيوس جونيور وإدين هازارد في خط المقدمة بصفة أساسية مع كريم بنزيمة، وفي حالة احتياج ورقة رابحة فإنه يشرك البرازيلي الشاب رودريغو، ما يعني أن أدوار أسينسيو انحسرت تمامًا مع ريال مدريد.

