ميسي يسبب “فوضى” في باريس سان جيرمان

احتل ليونيل ميسي عناوين الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الاثنين بسبب نوبة الغضب التي انتابته بعد استبداله أمام أولمبيك ليون.

وخاض ميسي أول مباراة بيتية في الدوري الفرنسي أمام أولمبيك ليون أمس الأحد، وانتهت بفوز الباريسيين بهدفين لواحد.

مدرب الفريق، مارويسيو بوتشيتينو، قرر إقصاء البرغوث في الدقيقة 76 لصالح زميله المغربي أشرف حكيمي.

لكن ذلك أغضب ميسي الذي مر بجانب مدربه عابس الوجه رافضًا مصافحته، رُغم أن بوتشيتينو مد يده لميسي.



بعد أن جلس ميسي على مقاعد البدلاء، بدت ملامح الغضب والامتعاض على وجهه وحاول زملائه التحدث إليه لتهدئته.

لم يكن ذلك هو الشيء المريب في لقاء باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، فقد سدد نيمار ركلة جزاء في وجود ميسي.

في الدقيقة 66 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفائدة باريس، وسددها نيمار مباشرة بينما ميسي ينظر ويترقب.

الصحافة الفرنسية بدأت تتسائل عن مدى قوة العلاقة بين نيمار وميسي، ومدى تكيف اللاعب في الأساس مع الكرة الفرنسية.

Messi is definitely angry with Pochettinho

That guy doesn't have the capacity of managing a star team#PochettinoOUT pic.twitter.com/dCrK07FI6D

— zee  (@zee10g) September 19, 2021