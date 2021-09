كارفاخال يبتعد شهرًا عن ريال مدريد للإصابة

سيغيب ظهير أيمن ريال مدريد الإسباني، داني كارفاخال، عن صفوف الفريق لمدة شهر بعد إصابته في مباراة فالنسيا أمس الأحد بالليغا.

وخطف ريال مدريد فوزًا صعبًا من ميدان فالنسيا بهدفين لواحد بعد صنع كريم بنزيمة هدفًا وسجل آخرًا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

كارفاخال خرج في الدقيقة 26 بالشوط الأول لصالح زميله لوكاس فاسكيز إثر شعوره بإنزعاج في ربلة الساق اليمنى.

اللاعب نفسه غاب عن 36 لقاء الموسم الماضي بسبب الإصابات، ويبدو أنه سيعاود تكرار مسلسل الإصابات هذا الموسم أيضًا.

يومية “ماركا” الإسبانية قالت إن كارفاخال سيبتعد عن ريال مدريد لمدة لا تقل عن شهر، بانتظار النتائج الرسمية من النادي.

🚨| The tests carried out on Carvajal show he's suffered an injury to his right calf. He will be OUT for a month. @marca pic.twitter.com/LhH3tSsbhD

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) September 20, 2021