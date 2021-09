رونالدو كان في طريقه إلى أتلتيكو مدريد.. ولكن!

زعمت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية أن كريستيانو رونالدو كان في مفاوضات متقدمة مع أتلتيكو مدريد قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد.

أفضل لاعب في العالم 5 مرات انضم إلى مانشستر يونايتد طليعة الموسم الجاري قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 15 مليون يورو.

وتقول الإذاعة الإسبانية أن وكيل أعمال رونالد، خورخي ميدنيش، عرض خدمات اللاعب على أتلتيكو مدريد، وقوبل عرضه بالرفض.

ورفض أتلتيكو التعاقد مع رونالدو بسبب ارتباطه التاريخي مع العدو اللدود ريال مدريد، الذي لعب رونالدو في صفوفه بين عامي 2009 و2018.

وحظى رونالدو بانطلاقة قوية مع مانشستر يونايتد بعد أن سجّل 4 أهداف في أول 3 مباريات مع الفريق بكل البطولات.

Morning, Reds 👋

Just gonna leave this here 😊👇#MUFC | @Cristiano pic.twitter.com/6UxPdg3aya

— Manchester United (@ManUtd) September 12, 2021