توظيف 50 شابا وفتاة من مستفيدي “الموارد البشرية” بالشرقية

الدمام- حمودالزهراني

يباشر 50 شابا وفتاة من الفئات المستفيدة التي يرعاها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أعمالهم الوظيفية بعد تدريبهم على مهن متنوعة بمجالات إدارية وفنية وتقنية ، ضمن اتفاقية تفاهم وقعتها إدارة المسؤولية الاجتماعية بالفرع مع إحدى الشركات الخاصة لتوظيف المستفيدين وتأهيلهم بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة والاستدامة لأفراد المجتمع .

وأكد سعادة مدير فرع الوزارة الأستاذ عبدالرحمن المقبل أن هذه الاتفاقية تهدف لتوظيف 50 مستفيدا من فئات الأيتام و ذوي الإعاقة وأبناء الأسر الضمانية وذوي الدخل المحدود بعد العمل على تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا متمكنين في أعمالهم ويحققوا التميز الوظيفي ، مبينا خلال توقيعه مذكرة التفاهم مع شركة الوطنية لتقنية النفط ( نسر ) أن مثل هذه الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار الاجتماعي مع القطاع الخاص تخلق التضامن والتكاتف بين أفراد المجتمع ومختلف قطاعات الدولة وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة .

وأكد المقبل على النجاحات والجهود الكبيرة التي حققتها إدارة المسؤولية الاجتماعية بالفرع ضمن برنامج التوطين نتيجة دورهم المؤثر في رفع مؤشرات أداء التوطين بقيادة مديرها الأستاذ خالد العبيد ، مشيرا إلى أن تمكين الكثير من الشباب والفتيات وظيفيا من فئة الأيتام بالدور الإيوائي ، ساهم قبل أيام بحصول فرع الشرقية على أعلى نسب توظيف للمستفيدين بين فروع المملكة حيث تم تمكينهم بالعمل في جمعيات القطاع غير الربحي بعد تسجيلهم وظيفيا بمختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص .

وأفاد مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الأستاذ خالد العبيد القائم على المشروع سعيهم من خلال هذه البرامج إلى تحقيق مستهدفات التحول الوطني من الرعوية إلى التمكين واختيار أجود المشاريع والبرامج و المبادرات التي تحقق الإستدامة لأفراد المجتمع ، مشيدا بالتكامل وتظافر الجهود التي تجمع إدارة الفرع مع مختلف الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص والتي نتج عنها هذه النجاحات المتواصلة سعيا من الجميع لخدمة الوطن .

وأعرب العبيد عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان “حفظهم الله” ولكافة القطاعات المشاركة على دعمهم ومساندتهم المستمرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي أنبثقت من خلال مرتكزات التنمية الشاملة .

‏من جهته أشار سعادة المدير التنفيذي للشركة الأستاذ نايف الحضرمي إلى حرصهم على تفعيل مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه الأفراد والمجتمع وعملهم على كل مايخدم الوطن ، مبينا أن توظيف 50 شابا وفتاة من المستفيدين هو واجب وطني للمساهمة في البناء والتنمية حيث قدمت إدارة فرع الوزارة كل التسهيلات لإتمام هذه الاتفاقية ودعم الحالات التي ترعاها في مجال التدريب والتأهيل والتوظيف .