الشاعرة نهى نبيل لـ”البلاد”: سعيدة بالتعاون مع ديانا حداد وانتظروا الجديد

جدة – حاتم العطرجي

أكدت الشاعرة نهى نبيل لـ”صحيفة البلاد” أن تعاونها الفني مع الفنانة ديانا حداد وتغنيها بقصيدتها “عشق ضميان”، تجربة جميلة وجديدة بالنسبة لها، مؤكدة أن ديانا حداد فنانة قديرة وخامة صوتية متفردة، مبدية سعادتها بالتعاون مع الملحن المبدع فايز السعيد لتلحين الأغنية.

وبينت أنها كانت متخوفة طوال السنوات الماضية من خوض تجربة القصيدة المغناة ولكن أقنعها سفير الألحان فايز السعيد باتخاذ هذه الخطوة وقام بتلحين بعض من قصائدها الشعرية من ديوانيها الأول (ملح الشعر) وأحبت الألحان.

وتمنت بأن يجمعها تعاون فني مع الفنان حسين الجسمي والفنان راشد الماجد والفنانة أحلام والفنان علي بن محمد.

وعن جديدها بينت بأن هنالك قصيدة مغناة جديدة بروح تراثية مختلفة وقريباً سوف يكون هنالك تعاون مع أحد نجوم العالم العربي.