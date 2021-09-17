إخلاء 65 موقع سكن جماعي مخالف بجدة

جدة : البلاد

أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء تنفيذ جولات ميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة بعد انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد والتي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح مستشار معالي أمين جدة لبرنامج سكن العمالة والرقابة البيئية المهندس محمد بن ابراهيم الزهراني أن الأمانة بدأت في جولات ميدانية بدعم ورئاسة محافظة جدة والمكونة من عدة جهات حكومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات المحدثة للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها، ورفع مستوى الامتثال في هذا النشاط, كما يتم الفحص وأعمال التعقيم لهذه المنشآت وقيام كل جهة حكومية مشاركة بدورها المنوط بها.

وبين أنه جرى رصد 395 موقعاً تم زيارته بأحياء جدة وتحرير مخالفات بغرامات مالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية مع التأكيد على الإخلاء في حال عدم وجود رخصة نظامية وقد تم إخلاء 65 موقع سكن جماعي مخالف.

وأشار الزهراني إلى أن هذه الاشتراطات للمساكن تهدف إلى تنظيم قطاع السكن الجماعي للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار ورفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة.