سرقة منزل نجم تشيلسي أثناء مباراة الأبطال

اقتحم لصوص منزل لاعب تشيلسي الإنجليزي، رييس جيمس، وسرقوا خزانته الخاصة سهرة الثلاثاء الماضي بحسب بيان رسمي من اللاعب.

واستغل اللصوص خوض جيمس مباراة في دوري أبطال أوروبا أمام زينيت سان بيترسبرغ الروسي، لسرقة منزل اللاعب الشاب.

تشيلسي كان قد تغلب على زينيت بهدف نظيف في ملعب ستامفورد بريدج الثلاثاء لحساب المجموعة الثامنة من المسابقة.

وقال جيمس (21 عامًا) في منشور عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي:

“قد تم اقتحام منزلي عندما كنت ألعب مع تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي 14 سبتمبر من قبل لصوص جبناء”.

“رفعوا خزانتي الخاصة بشكل جماعي وسرقوها، لقد كانت تحتوي على ميدالياتي التي فزت بها في مسيرتي، ميدالية دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس الأمم الأوروبية، إنني أناشد جميع مشجعي تشيلسي والمجتمع الأنجليزي للتعرف على هؤلاء السارقين، نحن نقترب منهم، الشرطة والمحاميين وتشيلسي يقفون معي، ولدينا أدلة جديدة حول هويتهم”.

