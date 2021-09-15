مسؤولون: شراكات متميزة لتوظيف المواطنين بمختلف المجالات

جدة ـ عبد الهادي المالكي

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتفعيل توظيف المواطنين والمواطنات بطريقة ممنهجة، حيث تؤكد الوزارة أن العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توفر الشروط المنصوص عليها في النظام.وشددت الوزارة على أن المواطنين متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان ،واتساقا مع آليات التوطيف أكد عدد من المختصين أن ملتقيات التوظيف تعد شراكات متميزة لتوظيف الباحثين عن عمل في جميع التخصصات ويعتبر يوم غدا الحميس يعد آخر يوم في فعاليات ملتقى التوظيف الرابع، والذي يقام ضمن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة بدعم من محافظة جدة، وبتنفيذ جامعة جدة وبشراكة استشارية من عيادات الأعمال وبشراكة استراتيجية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبشراكة من التأثير المباشر، والذي امتد لمدة 5 أيام بمقر البرنامج بفرع جامعة جدة بالفيصلية بجدة.



وأوضح المشرف على البرنامج الدكتور إياد محمد الأحمدي أن ملتقى التوظيف هو إحدى مبادرات المجلس المحلي بالمحافظة ، ويوفر مئات الوظائف الفورية للسعوديين والسعوديات بمحافظة جدة، في تخصصات متعددة ومتنوعة , مشيراً إلى أن الملتقى يقام بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وقد تركزت الوظائف المتاحة في ملتقى التوظيف الرابع بالمجالات الهندسية والفنية والمحاسبية والقانونية والإدارية، ويوفر أكثر من 350 وظيفة من خلال 8 شركات وطنية، ويستهدف بالدرجة الأولى طالبي الوظائف من فئتي الخريجين حديثًا والباحثين عن عمل.

وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ فقد تم تحديد الحضور لملتقيات التوظيف لمن تم اختيارهم وإفادتهم بالحضور عبر رسائل الـSMS أو البريد الإلكتروني؛ وذلك بعد مرحلة التسجيل المبدئي في رابط التسجيل الخاص بكل ملتقى.

من جهة أخرى قال صالح عبدالله السدمي مدير علاقات التوظيف برنامج التوطين وزارة الموارد البشرية : انه بعد طالب التوظيف للموقع يتم التأكد من الاجراءات الاحترازية وان المتقدم ممن تم تسجيلهم من خلال الرابط مسبقا وبعد ذلك يتم توجهه الى منطقة الفرز وبعد ذلك يتم توجيهه على حسب الشركة التي يوجد فيها تخصصه وفي بعض الأحيان يأتي شخص ولديه تخصصين فنقوم بإعطائه المجال في الشركتين اذا كان تخصصه موجود فيها ونحن نعطي فرصة لمن قام بالتسجيل في شركة معينة بان يقوم بالتسجيل في شركة أخرى اذا وجد المتقدم ان هناك فرصة وظيفية له فيها.



وأضاف السدمي: الذي يقوم باستقبال أوراق المتقدم وعمل المقابلة الشخصية يجب ان يكون صاحب قرار في الشركة لذلك الذي موجودين هنا هم مسؤول الموارد البشرية في تلك الشركات. وعن المتقدمين بالشهادات الثانوية قال: ان هناك شركات تحتاج الى موظفين ليس فيها تخصص معين كمندوب مشتريات وخدمات عملاء وكاشيرات وكذلك هناك بعض التخصصات التي ليس لها مجال معين في الشركات على سبيل المثال من كان خريج جامعي تخصص جغرافيا فهذا ليس له تخصص في هذه الشركات الا ان يقوم بتغيير مسارة الى التخصصات المتوفرة لديهم.

وقال السدمي إن الملتقى هذا هو الرابع من نوعه وقد سبقته ثلاث ملتقيات وقد خصصنا كل ملتقى لوظائف وشركات وتخصصات معينة حيث لدينا في الوزارة قطاعات – الصحة – النقل – المطاعم والمقاهي وهكذا وكل قطاع يكون لديه وظائف معينة معلى سبيل المثال الملقى الثالث كان عن قطاع المقاهي والمطاعم وكانوا يستهدفون وظائف معينة مثل البارستا والكاشير ومقدم طعام والطاهي وغير ذلك ومثال ثاني الصحة أي وظائف تخصص الصحه مثلا طبيب اسنان – معدات طبية – تغذية وغيرها من التخصصات الصحية.



وأضاف: لدينا كذلك مقابلات لتخصصات فنيي ميكانيكيين كهرباء مهندسين وغدا لدينا مقبلات مع خمسين مهندس معماري ومدني و كهربائي لمشروع نيوم.

قمنا أيضا خلال الملتقى السابق مقابلات مع حملة الشهادة الابتدائية ممن لديهم شهادات من المعهد المهني كتخصص لحام وغيرها من التخصصات التي يخرجها المعهد المهني وكان هناك اعداد كبيرة جدا منهم.بلغ عدد الوظائف المتقدم لها في جدة اكثر من الف وظيفة مطروحة خلال الملتقيات الأربعة.

وقال: الشركات تكون موقعة اتفاقية مع الوزارة بحيث أن الشركة تقوم بإعطائنا الخطة الوظيفية لديهم لمدة عام كامل حيث اننا نقوم بتقديم دعم لمدة سنتين فمثلا لو تم قبول 50 موظفا اليوم في احدى الشركات بعدها نقوم بارسال رابط لهم يخص الدعم من قبل الوزارة والسنة الثانية من الدعم تقوم بتقديمة التأمينات الاجتماعية والموظف الذي يستمر لمدة 12 شهر نقوم باعطائه مكافأة راتب شهر كامل ، ولدينا حوافز أخرى فنحن ليس متوقفين على عملية التوظيف فقط كذلك بدل تنقل فعلى سبيل المثال عندما تكون الشركة في جدة والموظف قادم من جازان فاننا نقوم بدفع 8000 الاف ريال مكافأة تنقل كذلك لدينا التدريب على رأس العمل ولها اربع مراحل المكافأة تكون من 5000 آلاف الى 50000 ألف والمدة من أسبوع الى سنة وهو على رأس العمل.

من جهته قال الباحث عن العمل أسامة الجوني خريج جامعة ام القرى تخصص خدمة اجتماعية أتيت إلى هنا لابحث عن مجال في تخصصي وقمت بتقديم اوراقي لشركتي في هذا التخصص وقد قدمت على وظائف سابقة ولكن لم يحالفني الحظ

وقال كل من فادي علي وياسر حداد تخصص محاسبة مالية: قدمنا الى هنا بناء على اعلان تم تداوله في الواتس اب وقمنا بالحضور الى هنا ووعدونا أن نحضر غدا من أجل المقابلة الشخصية.

وذكرت بعض الفتيات اللاتي التقت بهن “البلاد” في الموقع أن الملتقيات وسيلة لتوظيف الشباب والفتيات وانهن يرتضين بأي وظيفة حتى وان كانت خارج تخصصهن.

وقالت طالبة العمل ياسمين أنها خريجة بكالوريس قانون وقد تقدمت هنا لشركة مقاولات عامة حيث أن هناك وظائف قانون ومحاماة في بالشركة وقمت بالتقدم لها.