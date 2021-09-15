متخصص يوضح كيفية تحقيق أرباح من التسويق الإلكتروني

جدة ـ عبد الهادي المالكي

تمنح التجارة الإلكترونية فرصة أكبر للاختيار وتوفير وقت التسوق كما تسهم في تخفيض الأسعار لقلة الأعباء المالية في الضرائب وافتتاح المحلات. كما تؤدي إلى فتح أسواق جديدة سريعا وتخفيض كلفة التخزين والأعمال الورقية والاتصالات ، وقد إنخرط شباب كثيرون في هذا النوع من التجارة .

وأوضح المُتخصص بالتجارة الإلكترونية فيصل صالح، عن تجربته في التسويق الإلكتروني وكيفية مزاولتها، وتحقيق أرباح تصل إلى 120 ألف ريال شهرياً.

وقال صالح، إن هناك خطوات تُساهم في نجاح التسويق الإلكتروني في مقدمتها أن يكون مقطع الفيديو قصيراً، وتم صنعه بشكل خاص وغير منقول، بالإضافة إلى وجود تفاعل عليه.

وأضاف أن أول أرباحه كانت 21 ألف ريال ثم ارتفعت لتصل حالياً من 70 إلى 120 ألف ريال شهرياً، موضحاً أن أكثر الأرباح تكون في أوقات العروض التي تقدمها الشركات، حيث ينشر المُسوق أكواد العروض ويحقق أرباحاً من ورائها.

ولفت إلى أن هناك حيلاً وأساليب تحاول من خلالها بعض المواقع التحايل على أرباح المُسوقين، من خلال تقديم أكواد لهم بخصومات أقل وتعرض على المُشترين أكواداً بخصومات أعلى، حيث تستغل المُسوق في توصيل المُشترين لها دون مقابل. يذكر أن منصات التسوق في الشبكة العنكبوتية الانترنت أصبحت في الراهن تأخذ مسار تنموي تدعم الأسواق التجارية وذلك لعدة أسباب أبرزها خفض معدلات التكاليف ومنظومة التعامل في المؤسسات التجارية، وانفتاح الناس على المنصات الالكترونية بالشكل العام، إضافة إلى سهولة ويسر التعامل مع هذه التطبيقات التي أصبحت في متناول الجميع.