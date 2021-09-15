الرياضة التعليم ركيزة أساسية في نجاح مونديال 2022

متابعة -محمد الجليحي أشاد تيم كيهل، أسطورة كرة القدم الأسترالية، بأهمية مجهودات معهد جسور والجيل المبهر، ببرنامج الإرث لبطولة كأس العالم 2022 في دعم التعليم كأحد الركائز الأساسية في نجاح المونديال وبناء إرث مستدام للبطولة.

وأشاد النجم الأسترالي ببرنامج الجيل المبهر الذي يستثمر قوة كرة القدم وشعبيتها في إحداث تغييرات إيجابية في حياة الأفراد، خاصة بالمناطق الأقل حظاً في العالم. وألقى النجم الأسترالي الضوء على الدور الهام لمعهد جسور؛ الذراع التعليمي للجنة العليا للمشاريع والإرث، في إعداد المتخصصين المؤهلين في مجال إدارة الرياضة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وإسهامه في رفد المجتمع بخبراء ومتخصصين في هذه المجالات، وتزويدهم بكافة المهارات والمعرفة للمساهمة في نجاح استضافة قطر لمونديال 2022 ومختلف البطولات الرياضية. وبسؤاله عن قيمة التعليم وأهميته بالنسبة له، وكيف أسهم في إثراء حياته منذ اعتزاله لكرة القدم، قال كــيهل: حينما بلغت التاسعة والثلاثين من عمري، حالفني الحظ بقبولي في كلية هارفارد للأعمال في مدينة بوسطن الأمريكية لدراسة تخصص إدارة الأعمال في قطاعات الترفيه والإعلام والرياضة مع عدد من القادة والمشاهير من مختلف دول العالم، وكانت تلك الرحلة بمثابة تجربة تعليمية رائعة وثرية بالنسبة لي.