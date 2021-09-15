الأمير سعود بن جلوي يضع أولى قطع الليغو لبناء أكبر مجسّم فورمولا 1

جدة – خالد بن مرضاح

افتتح الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف اليوم، مشروع بناء أكبر مجسّم لسيارة فورمولا1 من قطع الليغو، ووضع أولى القطع للمجسم، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في مجمع الردسي مول بجدة.

وتشكل هذه الفعالية التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، خطوة جديدة في مسيرة احتفالات المملكة بالسباق المُرتقب لبطولة للفورمولا 1 ، حيث ستقام في شوارع جدة للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر المقبل، وتهدف إلى إطلاق حملة تبرعات لمنصة إحسان الخيرية، التي تأسست في أبريل من عام 2020، وتعمل على دعم الأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية في شتى المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والاقتصادية والتقنية.

كما تنسجم هذه المُبادرة مع أهداف رؤية المملكة 2030، والرامية إلى بناء مستقبل مُشرق ومزدهر لجميع مواطني المملكة العربية السعودية.

وانطلقت عملية بناء المُجسّم بشكل رسمي، حيث من المقرر أن تستغرق أسبوعاً واحداً، قبل أن تتم المُصادقة عليها كأكبر مجسّم سيارة فورمولا 1 من قطع ليغو يوم 23 سبتمبر الجاري، تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 91، على أن يتولّى عملية التجميع خبراء ومتخصصون معتمدون من ليغو.

وسيتابع اليوم الأخير لعلمية التجميع ممثلون عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر بث مباشر، للتوثيق والمصادقة رسمياً على تحقيق مجسّم سيارة الفورمولا 1، المبنية من قطع الليغو ،في المملكة رقماً قياسياً باعتباره الأكبر في العالم، مع وضع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، القطعة الأخيرة.

ومن المقرر أن تستخدم عملية بناء المجسّم نحو 500,000 مكّعب لليغو، ويتيح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الفرصة أمام جميع المُقيمين في المملكة للمشاركة شخصياً في هذه الفعالية لتحطيم رقم قياسي عالمي.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: “بكل تفاؤل وفخر، نعلن اليوم عن إطلاق عملية بناء أكبر مجسم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو ، هنا في مدينة جدة الجميلة”.

وأضاف سموه: “مع اقتراب موعد جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، تجري استعداداتنا على قدم وساق لاستقبال الفئة الأقوى في رياضة المحركات للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث نُدرك تمامًا التأثير الإيجابي الكبير لمثل هذه الفعالية لجمع التبرعات لمنصة إحسان الخيرية، انطلاقاً من مساعينا المتواصلة لتجسيد رؤية مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، الرامية إلى بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمملكة وشعبها”.

وتابع سموّه ” وضعنا اليوم أولى المكعّبات لإطلاق هذا الحدث، الذي نتمنى من الله تحقيقه النجاح، وتسجيل رقم قياسي عالمي جديد، وأود أن أشكر صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي على حضوره لإطلاق هذا الحدث العالمي، وأدعو جميع المُقيمين في المملكة للانضمام إلينا في مسيرتنا لبناء المستقبل، وما زالت الفرصة سانحة للجميع لمشاركتنا في كتابة جزء من التاريخ”.

وتُتيح جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لجميع المواطنين فرصة المساهمة في دخول كتاب غينيس للأرقام القياسية من خلال المشاركة شخصيًا في بناء المجسّم، حيث بإمكان عشاق الفورمولا 1 في المملكة زيارة الموقع الإلكتروني saudiarabiangp.com/lego والمشاركة عبر شراء قطعة من قطع الليغو التي سيتم استخدامها في تجميع مجسم سيارة الفورمولا 1، على أن تذهب جميع هذه التبرعات بالكامل إلى منصة إحسان.

وسيتم تخصيص شاشات في الموقع لإظهار النسبة المئوية لعملية إكمال تجميع مجسّم السيارة، إضافة إلى عرض إحصائيات عن الفورمولا 1 ومقابلات مع السائقين ومعلومات عامة عن البطولة، للمساهمة في تحفيز المواطنين السعوديين وتثقيفهم وحثّهم على التفاعل أكثر مع قدوم الفورمولا 1 إلى جدة بعد فترة ليست بالبعيدة.