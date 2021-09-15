الأمير سعود بن جلوي يضع أولى قطع الليغو لبناء أكبر مجسّم فورمولا 1

جدة – خالد بن مرضاح
افتتح الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف اليوم، مشروع بناء أكبر مجسّم لسيارة فورمولا1 من قطع الليغو، ووضع أولى القطع للمجسم، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في مجمع الردسي مول بجدة.
وتشكل هذه الفعالية التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، خطوة جديدة في مسيرة احتفالات المملكة بالسباق المُرتقب لبطولة للفورمولا 1 ، حيث ستقام في شوارع جدة للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر المقبل، وتهدف إلى إطلاق حملة تبرعات لمنصة إحسان الخيرية، التي تأسست في أبريل من عام 2020، وتعمل على دعم الأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية في شتى المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والاقتصادية والتقنية.
كما تنسجم هذه المُبادرة مع أهداف رؤية المملكة 2030، والرامية إلى بناء مستقبل مُشرق ومزدهر لجميع مواطني المملكة العربية السعودية.
وانطلقت عملية بناء المُجسّم بشكل رسمي، حيث من المقرر أن تستغرق أسبوعاً واحداً، قبل أن تتم المُصادقة عليها كأكبر مجسّم سيارة فورمولا 1 من قطع ليغو يوم 23 سبتمبر الجاري، تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 91، على أن يتولّى عملية التجميع خبراء ومتخصصون معتمدون من ليغو.
وسيتابع اليوم الأخير لعلمية التجميع ممثلون عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر بث مباشر، للتوثيق والمصادقة رسمياً على تحقيق مجسّم سيارة الفورمولا 1، المبنية من قطع الليغو ،في المملكة رقماً قياسياً باعتباره الأكبر في العالم، مع وضع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، القطعة الأخيرة.
ومن المقرر أن تستخدم عملية بناء المجسّم نحو 500,000 مكّعب لليغو، ويتيح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الفرصة أمام جميع المُقيمين في المملكة للمشاركة شخصياً في هذه الفعالية لتحطيم رقم قياسي عالمي.