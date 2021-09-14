العراق.. اعتقال ضباط لإيقاف الفساد الانتخابي

البلاد – مها العواودة

قطعت الحكومة العراقية الطريق أمام الفساد في الانتخابات النيابية المقبلة، ونفذت إجراءً صارما لضمان نزاهتها، إذ اعتقلت لأول مرة عشرات الضباط في الجيش والقوى الأمنية الأخرى، بسبب مشاركتهم في الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات، وذلك في ظل إجراءات سريعة تتخذها مفوضية الانتخابات لإنجاح استحقاق العاشر من أكتوبر.

وقالت قيادة العمليات المشتركة: إن “القائد العام للقوات المسلحة وجه باحتجاز عدد من الضباط، وإن هذا التوجيه جاء على خلفية مرافقة المشار إليهم للمرشحين للانتخابات في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة”، مشيراً إلى أن “هذا الإجراء يأتي ضمن جهود وضع المنظومة العسكرية بعيدًا عن الحراك السياسي الدائر في البلاد”، موضحة أن خطة تأمين الانتخابات تضمنت أمن المراقبين والإعلاميين.

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات الدكتور حسين الهنداوي لـ”البلاد”، أن إجراء انتخابات وطنية نزيهة وناجحة وتاريخية هو ما تريده الحكومة والشعب العراقي، مبيناً أن المهمة معقدة ومحفوفة بالتحديات، لكن الشعب العراقي، ذو المسيرة الحضارية يعرف دائماً كيف يتجاوز الصعوبات والمنعطفات الخطرة. وأضاف “الانتخابات المبكرة المقبلة على أهميتها الاستثنائية مجرد محطة جديدة في هذا التاريخ وستكون إيجابية، ونحن واثقون من نجاحها الذي سيعني جلب الاستقرار والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن تعزيز التمسك بالنظام الديموقراطي الحديث والإصرار على مبدأ التداول السلمي للسلطة وكل ما يحمي وحدة وسيادة وتقدم العراق وشعبه”.

ولفت الهنداوي إلى أن مفوضية الانتخابات أكدت بلهجة واثقة أنها على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها، وتابع: “هذا ما نلمسه بالفعل من خلال تطور أدائها على كافة الأصعدة واتساع وتنوع قدراتها المهنية والفنية والتعبوية”، مبينا أن هناك بعض القوى انسحبت ثم عادت إلى التنافس بشكل حيوي، مؤكدا احترام موقف من استمر في الانسحاب، مع ثقته في حرصها على ضمان نجاح الانتخابات لتحقيق مصالح البلاد العليا. من جانبه، أكد مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء الدكتور سعد معن لـ”البلاد”، أن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تستمر بواجباتها وينبثق منها أربع لجان فرعية، هي: الإعلامية، الاستخبارات، الميدانية، والإدارية الموجودة في كل المناطق، مؤكدا أنه تم وضع خطة أمنية شاملة ولن يشكل تنظيم “داعش” أي خطورة على الانتخابات، منوها إلى أن الانتخابات المبكرة لها قيمتها ووزنها خاصة أنها جاءت تلبية لمطالب الشعب بدعم حكومي.