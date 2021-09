مارتن برايثوايت خارج الخدمة “4 أشهر” بسبب الإصابة

سيغيب الدولي الدنماركي ولاعب فريق برشلونة الإسباني مارتن برايثوايت عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 4 أشهر بسبب إصابة تعرض لها في الركبة.

وكشفت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا تلقّى ضربة موجعة في ركبته أدّت إلى تآكل الغضاريف، ما يستلزم إجراء عملية جراحية.

وازدادت مصاعب برشلونة الهجومية بغياب مارتن برايثوايت في الأشهر القادمة، إذ فقد النادي كل من ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان لصالح باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد تواليًا في السوق الصيفي المنصرم.

بينما رحل عن البلوغرانا في الموسم الماضي لويس سواريز، واستمرت إصابات عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي، ما يعني أن هجوم برشلونة حاليًا يعاني من نقص حاد غير مسبوق في تاريخه.

