الرياضة

الشرطة الإنجليزية تعاقب رياض محرز بالإيقاف والغرامة

محمد ابو الوفاaccess_time4 / صفر / 1443 هـ      11 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
الجزائري رياض محرز

عاقبت محكمة ستفارودشير البريطانية الجمعة 10 سبتمبر، النجم الجزائري لنادي مانشستر سيتي، رياض محرز بمنعه من القيادة لمدة 56 يومًا وتغريمه مبلغ ألفين ونصف جنيه إسترليني، لتجاوزه السرعة المسموحة.

وأدين محرز (30 عامًا) بقيادة سيارته العام الماضي بسرعة 193 كم/س في حين أن السرعة المسموحة هي 113، وقد اعترف اللاعب بارتكابه الواقعة خلال جلسة الاستماع.

لا تعتبر تلك المرة الأولى التي يعاقب خلالها محرز في هذا النوع من القضايا، فقد تم إيقافه عن القيادة 6 أشهر عام 2016 عندما كان لاعبًا لليستر سيتي.

m.abo.elwafa

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