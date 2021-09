الشرطة الإنجليزية تعاقب رياض محرز بالإيقاف والغرامة

عاقبت محكمة ستفارودشير البريطانية الجمعة 10 سبتمبر، النجم الجزائري لنادي مانشستر سيتي، رياض محرز بمنعه من القيادة لمدة 56 يومًا وتغريمه مبلغ ألفين ونصف جنيه إسترليني، لتجاوزه السرعة المسموحة.

وأدين محرز (30 عامًا) بقيادة سيارته العام الماضي بسرعة 193 كم/س في حين أن السرعة المسموحة هي 113، وقد اعترف اللاعب بارتكابه الواقعة خلال جلسة الاستماع.

لا تعتبر تلك المرة الأولى التي يعاقب خلالها محرز في هذا النوع من القضايا، فقد تم إيقافه عن القيادة 6 أشهر عام 2016 عندما كان لاعبًا لليستر سيتي.

Riyad Mahrez 'hit with a driving ban after being caught speeding at 120mph' https://t.co/rWBF3j9MBj

— MailOnline Sport (@MailSport) September 10, 2021