إبراهيموفيتش: أنا أفضل من رونالدو وميسي

أجرت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية مقابلة خاصة مع نجم فريق ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش تطرف خلالها إلى العديد من الأمور.

أبرز ما تناوله في مقابلة إبرا (39 عامًا) مسألة مقارنته مع نجمي الكرة العالمية في الجيل الحالي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

يعترف إبرا خلال المقابلة أن رونالدو وميسي لا يمتلكان جودة أفضل منه، لكنها يتفوقان عليه بعامل البطولات وخاصة دوري أبطال أوروبا التي لم يسبق له تحقيقها خلال مسيرته.

“اعتقد أنني الأفضل في العالم”.هكذا وصف إبراهيموفيتش نفسه، وأعزى سبب تفوق رونالدو وميسي إلى مجموعة اللاعبين الأقوياء الذين ينشطون معهم في فرقهم.

