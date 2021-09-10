الرياضة انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات

الرياض- علي العنزي انطلق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات، المقام. حاليا في صالة المبارزة في مدينة الأمير. سعود بن جلوي في الراكة، للأسلحة الثلاث. (الابيه والسايبر والفويل) بمشاركة 30 لاعبة، وذلك. استعدادًا لبطولة الجولة الذهبية للسيدات التي ستقام. في الـ17و18 من سبتمبر الجاري بمدينة. الدمام، والاستحقاقات المقبلة، وقد شهدت التدريبات، تركيزا. على الجوانب الفنية ورفع المعدل اللياقي بعد. توقف في الفترة الماضية، إضافة الى تطبيق. عدد من التكتيكات، بمتابعة ملاك السلطان ودعد. المسفر، من الجهاز الإداري في الاتحاد والجهاز الفني. ويعد المنتخب السعودي للسيدات أحد مخرجات الأكاديمية. الأولمبية للمبارزة، ضمن برامج التطوير في. الاتحاد للخطة الاستراتيجية 2018 – 2024م، التي تهدف. إلى اكتشاف المواهب وصناعة أبطال أولمبيين.