متابعات في غضون ثلاثة أشهر على أجهزة هواوي “هاي بيبي” يواصل النجاحات: 3 ملايين عملية تنزيل على متجر AppGallery

الرياض : البلاد أبرمت “هاي بيبي” (Hibobi)، وهي منصة التجارة الإلكترونية التي تُعنى بقطاع بيع وتسويق منتجات الأطفال العالمي الذي يبلغ حجمه 7 مليارات دولار أمريكي، شراكة مع “إعلانات هواوي” (HUAWEI Ads)، وهي سوق الإعلانات المبرمجة. ومن خلال الاستفادة من مجموعة المزايا الترويجية المتاحة من خلال تطبيق “إعلانات هواوي” (HUAWEI Ads) المتوفر على متجرHUAWEI AppGallery ، بما في ذلك عرض إعلانات التطبيق على المتجر، وعرض الإعلان الرأسي المنبثق للتطبيق عند استخدام أي من تطبيقات المتجر الأخرى، وتصنيف التطبيقات الأكثر تنزيلاً على المتجر، سيتمكّن تطبيق “هاي بيبي” (Hibobi) من زيادة عدد مرات تنزيله محلياً، وكذلك الاستثمار في الحملات الترويجية المدفوعة لرفع عدد مرات التنزيل الكلي بشكل أكبر. وفي غضون ثلاثة أشهر من طرحه في السوق، بلغ عدد مرات تنزيل تطبيق “هاي بيبي” (Hibobi) أكثر من ثلاثة ملايين على متجر HUAWEI AppGallery. تجدر الإشارة إلى أن منصة “هاي بيبي” (Hibobi) التي تم إطلاقها في يوليو 2019 في الصين، تقدّم أكثر من 16,000 منتجاً متنوعاً سنوياً وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 35 دولة حول العالم. يحظى “هاي بيبي” (Hibobi) بأكثر من مليون معجب حول العالم، ويبلغ عدد مستخدميه النشطين الشهري 1,6 مليون في منطقة الشرق الأوسط فقط، مع معدل نقرات وسطي بنسبة 88% لإتاحة خاصية إصدار عالي الجودة ومستوى عالٍ من الرضا الكلي عن السلع. وتتميز السوق بأنها ذات تنافسية عالية وتجذب العديد من الشركات التي تسعى إلى كسب حصة في هذه السوق التي يتوقع أن يصل حجمها إلى 15.6 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2026. وتعتبر هواوي من إحدى العلامات التجارية للهواتف الذكية الرائدة والأسرع نمواً في العالم. وتلعب أجهزة عملاق التكنولوجيا هواوي دوراً بارزاً ومؤثراً في حياة الناس اليومية، مثل أجهزة الترفيه، وأجهزة تنظيم المواعيد الشخصية، وأجهزة تتبع وتقييم مستوى أنشطة اللياقة الجسدية، كما أنها تعزّز من حضورها بشكل متزايد كمنصة مفضلة لإنجاز معاملات الشراء اليومية – فقد اشترى حوالى 55% من مستخدمي الإنترنت حول العالم سلعة ما باستخدام إحدى الأجهزة المحمولة في عام 2020. وقد بدا من الواضح لتطبيق “هاي بيبي” (Hibobi) بأن جذب انتباه مستخدمي الهواتف الذكية كان بمثابة الخطوة الأولى الأكثر أهمية لتحقيق النجاح في السوق. ويكمن هدف “هاي بيبي” (Hibobi) من وراء الشراكة مع “إعلانات هواوي” (HUAWEI Ads) في التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي إدراج تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص به على متجرHUAWEI AppGallery – سوق التطبيقات الافتراضي المثبّت مسبقاً على أجهزة هواوي الذكية – والاستفادة من مجموعة أدوات التحليل المتاحة في المتجر لمساعدة “هاي بيبي” (Hibobi) في التخطيط لإطلاق حملات الإشعارات الفورية الترويجية الفعالة، وعرض الإعلانات لمستخدمي أجهزة هواوي الآخرين من خلال “إعلانات هواوي” (HUAWEI Ads)، وهي سوق الإعلانات المبرمجة. كما أن أدوات تحليل الأداء المتوفرة في “إعلانات هواوي” (HUAWEI Ads)، ومن ضمنها الحساب، والوسم الإعلاني (Tag)، والإشعارات التنبيهية (Push)، والتحليل، تساعد “هاي بيبي” (Hibobi) على الاستفادة من البيانات لتعزيز عملية صنع القرار. وفي هذا الصدد، تمكّنت المنصّة من خلال حملة التسوق الموجهة، التي أطلقتها مؤخراً، من زيادة عدد المستخدمين النشطين بنسبة 25% وتحسين دخل المبيعات بنسبة 10% في يوم واحد فقط. وقالت ستيلا تشن، مدير تطوير الأعمال في”هاي بيبي” (Hibobi)، “لقد منحتنا “إعلانات هواوي” (HUAWEI Ads) القدرة على إطلاق حملات ترويجية لزيادة عدد مرات تنزيل التطبيق وتحسين دخل المبيعات، وذلك من خلال تمكيننا من الوصول مباشرة إلى جمهورنا المستهدف من الأمهات الجدد والنساء الحوامل اللواتي يتمتعن بقدرات شرائية ولديهن اهتمام خاص بالأزياء والتسوق عبر الإنترنت.” وأضاف بالقول، “كما نجحنا في تحقيق رقم قياسي من حيث عدد مرات تنزيل التطبيق بلغ أكثر من ثلاثة ملايين مرة في غضون ثلاثة أشهر في سائر أنحاء المنطقة، وذلك بفضل الاستفادة من مجموعة الخدمات العديدة المتوفرة لنا، بما فيها متجر HUAWEI AppGallery.كما أن المبيعات التي حققناها من خلال تطبيقنا على أجهزة هواوي الذكية قد تخطت التوقعات، مما يدل على قوة وفعالية النظام الإيكولوجي التي تتمتع به هواتف هواوي الذكية. “ وتوفّر “إعلانات هواوي” (HUAWEI Ads) لمختلف العلامات التجارية، مثل “هاي بيبي” (Hibobi)، حلاً ملائماً للترويج لمنتجاتها وخدماتها من خلال نشر إعلاناتها داخل التطبيق. تشمل المميزات الرئيسية الفريدة المشجعة على البيع التي تتسم بها “إعلانات هواوي” (HUAWEI Ads) امتلاكها لقاعدة واسعة من مستخدمي هواوي، والتحديد الدقيق لشريحة الجمهور المستهدف، والشراء السلس لعدد مرات ظهور الإعلانات.