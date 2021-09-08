المحليات

كفئة مستهدفة في إستراتيجيّتها الجديدة

هيئة حقوق الإنسان وجمعيّة مودّة تناقشان العنف الأسريّ

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1443 هـ       8 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

نظمت هيئة حقوق الإنسان بالشراكة مع جمعيّة مودّة الخيريّة في مقرّ الهيئة بالرياض اليوم، ورشة عمل جرى خلالها مناقشة التوجّهات الإستراتيجيّة لجمعيّة مودّة الخيريّة بعد التطوير وإضافة فئة العنف الأسريّ كفئة مستهدفة في إستراتيجيّتها الجديدة بناء على بنود الاتّفاقيّة المبرمة بين الطرفين.

واستعرضت الورشة ملفّ العنف محلّيّاً ودوليّاً والتطلّعات المستقبليّة لمعالجته وتأهيل المتضرّرين منه وتمكينهم،. وأهمّيّة التأسيس لجمعيّة مختصّة بالعنف تعمل على تأهيل النساء وتمكينهنّ، وتشارك محلّيّاً ودوليّاً لإبراز جهود المملكة في هذا المجال.

يذكر أنّ الهيئة وجمعيّة مودّة الخيريّة وقعتا مؤخّراً مذكّرة تفاهم بهدف التنسيق بينهما في دعم حماية حقوق الإنسان،. خصوصاً ما يتعلّق بالأسرة، وتنفيذ برامج توعويّة للحدّ من العنف الأسريّ في المجتمع، والمحافظة على الجوانب النفسيّة للمعنّفات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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