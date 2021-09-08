الوحدة يتخطى عقبة الأخدود .. وتعادل الشعلة والساحل

قص http://@alwehdaclub1فريق الوحدة أمس شريط مبارياته في “دوري يلو” لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بالفوز على ضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع.
سجل هدفي فريق الوحدة ثامر العلي، فيما جاء هدف الأخدود ” هدف عكسي”، ولعب الوحدة اللقاء بدون عناصر أجنبية.
وفي الخرج، اقتسم فريقا الشعلة والساحل نتيجة مباراتهما الأولى في دوري “يلو” على ملعب نادي الشعلة، وذلك بهدف لكل فريق.
تقدم الضيوف عن طريق جوثان . وفي الشوط الثاني ادرك الشعلة التعادل بتوقيع خالد آل جبيع .
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