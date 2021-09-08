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المملكة ترحب بقرار الإفراج عن وثائق سرية تتعلق بهجمات 11 سبتمر

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1443 هـ       8 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

رحبت سفارة المملكة العربية السعودية لدى واشنطن بقرار الإدارة الأمريكية الإفراج عن وثائق سرية تتعلق بهجمات 11 سبتمبر.

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر” أنه لا دليل على أن الحكومة أو أي من مسؤوليها كانوا على علم بهجمات 11 سبتمبر.

وشددت على أن كل الادعاءات التي تتهم المملكة بالتورط في أحداث 11 سبتمبر “كاذبة”.

وقالت “نأمل أن يؤدي الإفراج عن وثائق 11 سبتمبر إلى إنهاء الادعاءات الكاذبة ضد المملكة.. الوثائق السابقة التي جرى الإفراج عنها بشأن 11 سبتمبر أثبتت أن المملكة لم تتورط بها”.

وأضافت “تفتخر المملكة بسجلها في مكافحة الإرهاب بما في ذلك جهودها لإحباط تمويل الإرهاب وإستراتيجياتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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