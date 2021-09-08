المملكة ترحب بقرار الإفراج عن وثائق سرية تتعلق بهجمات 11 سبتمر

البلاد : متابعات

رحبت سفارة المملكة العربية السعودية لدى واشنطن بقرار الإدارة الأمريكية الإفراج عن وثائق سرية تتعلق بهجمات 11 سبتمبر.

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر” أنه لا دليل على أن الحكومة أو أي من مسؤوليها كانوا على علم بهجمات 11 سبتمبر.

وشددت على أن كل الادعاءات التي تتهم المملكة بالتورط في أحداث 11 سبتمبر “كاذبة”.

وقالت “نأمل أن يؤدي الإفراج عن وثائق 11 سبتمبر إلى إنهاء الادعاءات الكاذبة ضد المملكة.. الوثائق السابقة التي جرى الإفراج عنها بشأن 11 سبتمبر أثبتت أن المملكة لم تتورط بها”.

وأضافت “تفتخر المملكة بسجلها في مكافحة الإرهاب بما في ذلك جهودها لإحباط تمويل الإرهاب وإستراتيجياتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف”.