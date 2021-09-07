الكويكبي يتقدم والسليتي يتماثل للشفاء

الدمام- حمودالزهراني
كشفت أشعة الرنين التي خضع لها لاعب. الاتفاق محمد الكويكبي عن تحسن كبير في. موضع إصابته التي تعرض لها في العضلة. الخلفية، حيث سيستكمل الكويكبي برنامجه التأهيلي على. أن يخضع الكويكبي إلى اختبارات إضافية قبل انتظامه. في البرنامج اللياقي مع المعد البدني بداية. الأسبوع المقبل، وفي السياق ذاته أنهى اللاعب. التونسي نعيم سليتي برنامجه العلاجي، حيث كشفت. الفحوصات الطبية التي أجرها اللاعب عن تماثله. للشفاء من الإصابة، ومن المقرر أن يخضع السليتي. إلى برنامج لياقي قبل انتظامه في التمارين الجماعية.