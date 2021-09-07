الرياضة

الكويكبي يتقدم والسليتي يتماثل للشفاء

صحيفة البلادaccess_time30 / محرم / 1443 هـ       7 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني
كشفت أشعة الرنين التي خضع لها لاعب. الاتفاق محمد الكويكبي عن تحسن كبير في. موضع إصابته التي تعرض لها في العضلة. الخلفية، حيث سيستكمل الكويكبي برنامجه التأهيلي على. أن يخضع الكويكبي إلى اختبارات إضافية قبل انتظامه. في البرنامج اللياقي مع المعد البدني بداية. الأسبوع المقبل، وفي السياق ذاته أنهى اللاعب. التونسي نعيم سليتي برنامجه العلاجي، حيث كشفت. الفحوصات الطبية التي أجرها اللاعب عن تماثله. للشفاء من الإصابة، ومن المقرر أن يخضع السليتي. إلى برنامج لياقي قبل انتظامه في التمارين الجماعية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *