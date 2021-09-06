هافال H6 2021 الجيل الجديد بالكامل

شركة هافال واحدة من الشركات الصينية التي انتشرت سياراتها بشكل سريع مؤخراً في الأسواق، بعد أن قامت بطرح العديد من الموديلات المختلفة بالاسواق العربية، وقدمت العديد من الموديلات المتميزة، ومنذ دخول السيارة الصينية الأسواق أصبحت تسعى لبناء شعبية نظراً لإمكانياتها الجيدة مع سعرها القليل والذي يتناسب مع الجميع، ويتم صناعة جميع الموديلات الخاصة طبقاً لأعلى معايير التصاميم والمطابقة للسيارات والجودة الاوروبية، وقد حازت سيارات هافال على 5 نجوم من حيث معدل الأمان من أعلى الهيئات الرسمية العالمية.

شكل هافال H6 2021

شكل السيارة اكثر من رائع وهو أحد أفضل أشكال السيارات الرياضية، يمكنها أن تجذب الأنظار إليها في أي مكان، التصميم الجديد به العديد من لمسات الأناقة والرقي التي أحاطت بها من الخارج كما أن الشكل الخارجي يظهر أن السيارة فارهة جداً، و برزت السيارة بشكل واضح، السيارة تحمل الطابع القوي المعروف عن السيارات الرياضية وتناسب الشباب ايضاً.

فتحات التهوية تأتي بشكل خطوط عرضية في مقدمة السيارة بين المص و غطاء السيارة الأمامي، الشبك الأمامي بالسيارة على شكل شبكة مليئة بالخطوط العرضية، مصابيح رائع بشكل دائري بداخله عدستين، ويأتي المصباح على شكل عدسة دائرية ايضاً، أما مصابيح الشبورة ستجدها في المصد الأمامي بشكل مستطيلي في جوانب المصد الأمامي، تعمل المصابيح والإضاءة الهالوجينية وهى احدى اكثر انواع الاضاءة انتشاراً.

أفضل ما جاء في الشكل الخارجي

مصابيح أمامية أوتوماتيكية.

مرايا الباب إلكترونية.

ضوء يعمل كمؤشر لاستخدام الفرامل.

ممسحة خلفية.

مزيل الضباب للنافذة الخلفية.

مرايا جانبية للأبواب مع إشارة التفاف.

التصميم الداخلي ومقصورة هافال H6 2021

السيارة منذ أن تم تطويرها وتقديم الجيل الجديد لسيارة رائعة من أفضل السيارات التي تقدمها الشركة تمكنت من تطوير شكل هافال H6 2021 الداخلي ليصبح اكثر من ممتاز، تم تطوير فتحات التهوية والتكييف التي نتواجد باقصي السيارة من اليمين واليسار ومنتصف التابلوه كما يحيط الكروم جميع الفتحات، مع وجود الشاشة والأزرار الخاصة بالتحكم في كل شئ حولها.

مساحة السيارة جيدة جدا لجميع الركاب، وان كنت من طوال القامة لن تشعر بأي تعب أو عدم أريحية أثناء جلوسك فى السيارة، ومن المعروف عن السيارات الـ SUV انها تتمتع بمساحة داخلية رائعة واكثر اتساعاً من السيارات السيدان والكوبية.

أبرز ما جاء في الشكل الداخلي للسيارة

قفل مركزي.

مقود ومقاعد جلد.

مصابيح لقرائة الخرائط.

مقود كهربائي.

جهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظراً للوقود.

تعديل إمالة المقود.

ضبط المقعد أوتوماتك.

فتحة سقف كهربائية.

مواصفات محرك هافال H6 2021

تمتلك السيارة محرك 2000 سي سي، رباعي الاسطوانات بسعة 2.0 لتر، و قوة المحرك 197 حصان وقوة عزم 260 نيوتن/متر، حيث تصل عدد دورات المحرك الى 4500 دورة في الدقيقة الواحدة، بنظام الجر الأمامي، مع ناقل حركة من 6 سرعات اوتوماتيكي.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة : 180 كم / س، خزان الوقود الوقود بالسيارة يتسع إلى 70 لتراً، معدل استهلاك الوقود 8.2 لتر لكل 100 كم، وزمن التسارع والوصول من سرعة 0 الى 100 كم / ساعة هو 7.5 ثانية.

تم تزويد السيارة بالعديد من عوامل الأمان الهامة مثل: ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، إنذار لمنع السرقة، مساعد الفرامل BA، فتح القفل التلقائي بحالة إصطدام، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، أجهزة إستشعار الإصطفاف – أمامي و خلفي، مانع الحركة، ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، عرض مراقبة ضغط الإطارات، التحكم في ثبات المركبة (VSC).

كما تميزت السيارة بالعديد من عوامل الرفاهية والكماليات مثل: مقبس 12V أمامي فقط، تحكم الصوت على عجلة القيادة، مدخل AUX وبلوتوث، دخول من غير مفتاح، ماسحات استشعار المطر، كبسة التحكم بالسرعة على المقود، التحكم بالسرعة، مكيف أوتوماتك، زر بدء التشغيل، ماسحات استشعار المطر، عرض درجة الحرارة، مدخل USB.

اسعار هافال H6 2021

تم طرح السيارة في ثلاث فئات وهما:

هافال H6 فاشنابل 2021 هافال بسعر 62,900 ريال سعودي.

هافال H6 إنتليجينت 2021 بسعر 67,990 ريال سعودي.

هافال H6 سوبريم 2021 بسعر 73,990 ريال سعودي.