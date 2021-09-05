كاراتيه الأخضر للسيدات يمنح الوطن برونزية البريميرليج للكاتا

الدمام- حمودالزهراني
منح فريق الكاراتيه السعودي للسيدات الوطن اليوم. الأحد الميدالية البرونزية في منافسات الكاتا ضمن. بطولة الدوري العالمي للكاراتيه(البريميرليج) التي تعتبر. ثاني أقوى بطولة بعد بطولة العالم في. برنامج الاتحاد الدولي للكاراتيه التي تستضيفها القاهرة.
وأهدى منتخب الكاراتيه للسيدات الوطن هذا الإنجاز. التاريخي؛ كونها الميدالية الأولى في أول مشاركة دولية له.
وتم تتويج أخضر الكاراتيه في حضور وزير. الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي ورئيس. الاتحاد الدولي للكاراتيه السيد أنطونيو سبينوس الذي. بارك وأشاد بهذا الإنجاز مشيراً إلى التطور. المستمر التي تشهده الرياضة السعودية خصوصاً لعبة الكاراتيه.
ومثل المنتخب في هذه البطولة الفريق النسائي. المكون من أربع لاعبات هن “منال الزيد. ولمى عبدالعزيز وشهد العمار ووريف بوقس” وأشرف. فنياً على المنتخب المدربة مي جمال والمديرة. الفنية مواهب الجري والإدارية لطيفه الملحم.
وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف. الشهري الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير. الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية ونائبه الأمير. فهد بن جلوي على هذا الإنجاز للوطن. مؤكداً أنهما دائماً خلف أي إنجاز يتحقق. للرياضة السعودية بسبب دعمهما واهتمامهما وتوجيهاتهما لكل. الاتحادات الرياضية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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