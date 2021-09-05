غينيا: القوات الخاصة تنفذ انقلابا عسكريا وتعتقل الرئيس

البلاد : وكالات

أكدت القوات الخاصة الغينية اليوم الأحد، القبض على الرئيس ألفا كوندي و”حل” مؤسسات الدولة، فيما أعلنت وزارة الدفاع صد الهجوم على مقر الرئاسة.

وأفاد شهود عيان بانتشار جنود يحملون أسلحة آلية في شوارع المنطقة التي يوجد بها القصر الرئاسي في العاصمة الغينية كوناكري، وذلك بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن إطلاق النار بدأ عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي في حي كالوم. وقال شهود عيان إن دوي إطلاق نار سمع في عدة أحياء أخرى.

وكان الرئيس ألفا كوندي أدى اليمين الدستورية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لولاية ثالثة في منصبه.

وكان كوندي (83 عاماً) موضع ترحيب عندما تولى السلطة في عام 2010 أملاً في أن يمثل حكمه بداية مرحلة جديدة من الديمقراطية، إلا أنه بدأ يشن حملة قمع متزايدة ضد خصومه مع تزايد المعارضة لحكمه المستمر منذ أكثر من عقدين.

ونجا كوندي من محاولة اغتيال عام 2011 أسفرت عن مقتل اثنين من حراسه الشخصيين وإصابة آخرين،. ما عكس التحول الهش في غينيا بعد الانقلاب الذي شهدته عام 2008.